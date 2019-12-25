Mehmet Sepil'den 'limit artırımı' açıklaması!

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

Önemli olan bugün bütün başkanlarının burada olmasıydı, Galatasaray Başkanı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle burada aramızda olamadı, onun yerine temsilcisi geldi.

Spor bakanlığımızla bir çalıştay geliştiriyoruz, tüm ülke genelinde yapılacak bir spor çalışması olacak, bunları konuştuk ve detaylı bir çalışma gerçekleştireceğiz.

TFF sadece limit arttırımını çekmedi, yaptığı bütün çalışmaları çekti. Kibar bir anlayışla iletişimimiz devam ediyor.

Hangi kulübün %40, %50 istediğini kim konuştu bilmiyorum. TFF bu çalışma için beni arayıp, görüşlerimi sormuştu. Beni hiçbir kulüp başkanı arayıp limit arttırımı ile ilgili bir şey söylemedi.

Korsan yayınlar sadece sadece Digitürk'ün sorunu değil, tüm spor kulüplerin sorunu ve biz de gerekli makamlar ile iletişime geçerek, bu durumu çözmeye çalışacağız.

Federasyonun verdiği harcama limiti kararına herkes uyacak.

VAR kayıtlarını görüşmedik. VAR konusu her hafta maçlardan sonra çıkıyor. O kadar çok konu var ki... Bazı başkanlar ayrıldı toplantıdan. Bir sonraki toplantıda konuşuruz.