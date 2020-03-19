Mehmet Sepil: Kulüp başkanlarıyla toplantı yapacağız

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol konusunda federasyon ve kulüpler hızlı bir çalışma yapacak ve bu süreci nasıl atlatacağımız üzerine kararlar alacağız. 20 Mart Cuma günü Süper Lig başkanlarını toplantıya çağıracağım. Federasyon ve kulüplerin bir arada çalışıp yeni bir takvim oluşturması gerekiyor. Bunun için çalışmaya hemen başlayacağız."