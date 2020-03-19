Mehmet Sepil: Kulüp başkanlarıyla toplantı yapacağız
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil, 20 Mart Cuma günü Süper Lig'de yer alan 18 kulübün başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.
Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:
"Futbol konusunda federasyon ve kulüpler hızlı bir çalışma yapacak ve bu süreci nasıl atlatacağımız üzerine kararlar alacağız. 20 Mart Cuma günü Süper Lig başkanlarını toplantıya çağıracağım. Federasyon ve kulüplerin bir arada çalışıp yeni bir takvim oluşturması gerekiyor. Bunun için çalışmaya hemen başlayacağız."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Avrupa'da koronavirüs manşetleri!
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi! Takımın başında...
- Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!
- Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! EURO 2020 ertelenecek mi?
- Ozan Tufan Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.