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Mehmet Sepil: Kulüp başkanlarıyla toplantı yapacağız

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sepil, 20 Mart Cuma günü Süper Lig'de yer alan 18 kulübün başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol konusunda federasyon ve kulüpler hızlı bir çalışma yapacak ve bu süreci nasıl atlatacağımız üzerine kararlar alacağız. 20 Mart Cuma günü Süper Lig başkanlarını toplantıya çağıracağım. Federasyon ve kulüplerin bir arada çalışıp yeni bir takvim oluşturması gerekiyor. Bunun için çalışmaya hemen başlayacağız."

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19 Mart 2020 , Perşembe
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