Mehmet Sepil: "Çok güzel bir maç oldu"
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldıkları Süper Lig 13. hafta mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil, "Ali Başkan'a da onu dedim. Tam bir başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı. Çok güzel bir maç oldu. İki tarafın da istediği olmadı ama futbol bu. İyi oynadık, takımın göstrediği dirençten butluyum" şeklinde konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
- Aboubakar coştu! Hocasından ilginç açıklama
- Gençlerbirliği - Malatyapspor maçından kareler!
- Fenerbahçe’de tablo yine çok acı! 70 milyon Lira 'Yanal' oldu
- Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu!
- Ozan Kabak performansıyla Almanya'da gündem oldu!
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal isyan etti! 'Futbol konuşmak istemiyorum...'
- Mehmet Topal çıldırttı! "Acilen futbolu bırakmalısın"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.