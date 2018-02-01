Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek basın toplantısı yaptığı sırada yayına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dahil oldu. A Spor canlı yayınında iki isim arasında samimi anlar yaşandı.