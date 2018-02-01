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    Mehmet Özdilek'e Fatih Terim'den sürpriz!

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek basın toplantısı yaptığı sırada yayına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dahil oldu. A Spor canlı yayınında iki isim arasında samimi anlar yaşandı.

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    01 Şubat 2018, Perşembe
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