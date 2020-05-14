Mehmet Özdilek TFF'ye isyan etti! "Lige başlamak şansımız yok! Mümkün değil"
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, TFF'nin ligleri devam ettirme kararına isyan etti. Takımında corona virüsü (koronavirüs) vakası çıkan Özdilek, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, önemli açıklamalarda bulundu.
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