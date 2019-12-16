Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor istediği sonucu alamadı. Bordo-mavilililer, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup olarak çok önemli bir 3 puan kaybetti. Fırtına bu sonuçla 26 puanda kalırken, Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Maç sonrası Y. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek?, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özdilek, "Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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