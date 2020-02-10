Mehmet Özcan: Mustafa Cengiz Ali Koç'a güzel cevaplar verdi
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Mustafa Cengiz, Ali Koç'a güzel cevaplar verdi." ifadelerini kullandı.
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