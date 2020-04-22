Mehmet Özcan: Galatasaray amatör branşlarda yabancı oyunculara yatırım yapmayacak
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde amatör şubeler ve sponsorlarla ilgili yaptığı açıklamaların yönetimi rahatsız ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili Spor Gündemi programında konuşan A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, sarı-kırmızılı takımın amatör branşlarda yabancı oyuncuya yatırım yapmayacağını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
BENZER VİDEOLAR
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Corona virüsü futbolcuların bonservislerini de düşürdü! İşte o isimler...
- Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a
- Galatasaray'ın transferleri belli oldu! Sezon sonu 4 imza
- Prensip anlaşmasına varıldı! Galatasaray'dan 3 imza birden
- Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...
- İşte Fatih Terim'in altyapıdaki 8 yıldızı!
- Mbaye Diagne'den Ndiaye'ye: Mekke'ye gidersem...
- Ryan Babel sırrını açıkladı! "O diziye fena sardım"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.