Mehmet Emin Uluç'tan flaş Kolarov açıklaması
Devre arasında kadrosuna bir sol-bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isim olan Kolarav ile ilgili Mehmet Emin Uluç'tan flaş bir açıklama geldi.
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