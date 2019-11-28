Mehmet Emin Uluç: "Trabzonspor'un Oğuzhan'ı transfer etmesine karşıyım"
Setenay Cankat'ın sunduğu Spor Ajansı'na konuk olan Mehmet Emin Uluç, Trabzonspor'un transfer gündemine giren Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Trabzonspor'un Oğuzhan'ı transfer etmesine karşıyım" ifadelerini kullandı.
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