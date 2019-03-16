Mehmet Emin Uluç: "Islam Slimani golcü değil"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında "Slimani forvet bölgesinde oynuyor olabilir ancak kendisi bir golcü değil" açıklamasına bulundu. Uluç, Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü Michael Frey içinse "Frey'i Süper Lig'de hiçbir takımda oynatmam" dedi.
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