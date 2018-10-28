A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında "Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybedilen maçta futbol anlamında ezildin. Zagreb dönüşü Rizespor'dan 3 yedin. Fenerbahçe için bunların hepsi küçük küçük kıyametler" dedi.