Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe'nin durumu facia değil kıyamet"
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    Mehmet Emin Uluç: "Fenerbahçe'nin durumu facia değil kıyamet"

    A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında "Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybedilen maçta futbol anlamında ezildin. Zagreb dönüşü Rizespor'dan 3 yedin. Fenerbahçe için bunların hepsi küçük küçük kıyametler" dedi.

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    28 Ekim 2018, Pazar
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