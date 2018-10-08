Mehmet Emin Uluç: Cocu'nun kadro dışı kalan oyuncularla ilgili fikri alınmadı
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'deki kadro dışı olaylarıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Uluç, "Cocu'nun kadro dışı kalan oyuncularla ilgili fikri alınmadı." ifadelerini kullandı.
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