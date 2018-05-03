Mehmet Emin Uluç: Aykut Kocaman, Mete Kalkavan'a teklifte bulundu – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Mehmet Emin Uluç: Aykut Kocaman, Mete Kalkavan'a teklifte bulundu

    Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Emin Uluç, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Fenerbahçe derbisi öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

    "Keşke bugün gösterilen hassasiyet, prosedüre uyum olayların yaşandığı gün maç esnasında da gösterilseydi. Bakıyorsunuz herkes hazır, burada Fenerbahçe'yi bekliyoruz, Beşiktaş gelmeyecek, Mete Kalkavan ve yardımcıları sahaya çıktılar. Çok ciddi bir şekilde prosedürü uyguladılar. Keşke o gün Şenol hoca içeri gittiği zaman o gün Aykut Kocaman'ın Mete Kalkavan'ıa söylediği bir şey var, 'Hocam gerekiyorsa taraftarları çıkartalım, seyircisiz oynayalım." Keşke o zaman herkes iyi niyetli bir duruş sergileseydi ve mücadele o şekilde tamamlansaydı. Bugün Türk futbolu için acı bir gün."

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle