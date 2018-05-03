Mehmet Emin Uluç: Aykut Kocaman, Mete Kalkavan'a teklifte bulundu
Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Emin Uluç, Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Fenerbahçe derbisi öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Uluç'un açıklamaları şu şekilde:
"Keşke bugün gösterilen hassasiyet, prosedüre uyum olayların yaşandığı gün maç esnasında da gösterilseydi. Bakıyorsunuz herkes hazır, burada Fenerbahçe'yi bekliyoruz, Beşiktaş gelmeyecek, Mete Kalkavan ve yardımcıları sahaya çıktılar. Çok ciddi bir şekilde prosedürü uyguladılar. Keşke o gün Şenol hoca içeri gittiği zaman o gün Aykut Kocaman'ın Mete Kalkavan'ıa söylediği bir şey var, 'Hocam gerekiyorsa taraftarları çıkartalım, seyircisiz oynayalım." Keşke o zaman herkes iyi niyetli bir duruş sergileseydi ve mücadele o şekilde tamamlansaydı. Bugün Türk futbolu için acı bir gün."
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