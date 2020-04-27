Mehmet Altıparmak: Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Mehmet Altıparmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını dolayısıyla evde vakit geçirdiğini söyleyen Altıparmak, şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.
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