Medipol Başakşehir'e sakatlık şoku!
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir sakatlanarak oyundan alındı.
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