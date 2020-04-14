Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk'un başarısı incelendi!
Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile önemli bir başarı yakalayan Okan Buruk, Belçika'da yakından incelendi. Buruk'un taktiksel başarısına dikkat çekildi.
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