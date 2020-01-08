Medipol Başakşehir'de Arda ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Arda Turan'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Turuncu-lacivertliler milli oyuncuyla yollarını ayırdı.
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