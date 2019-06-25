Medipol Başakşehir Gulbrandsen transferini böyle duyurdu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, yeni transferini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i transfer etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Başakşehir yıldız futbolcunun transferini sosyal medya hesabından, "Kuzeyin Kralı Geldi" başlığıyla yayınladığı video ile duyurdu.
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