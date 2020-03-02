Medipol Başakşehir gözünü liderliğe dikti
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Gaziantep Futbol Kulübünü konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, rakibin mağlup ederse haftayı lider tamamlayacak.
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