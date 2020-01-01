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Medipol Başakşehir Bruma ile görüşüyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın transferi için görüşmelere başladı.

Başakşehir, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu sezon 12 lig maçında forma giyen Portekizli futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Portekizli Bruma'yı devre arasında transfer etmek istiyor.

LİGDE 3 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ
Bu sezon 12 lig maçında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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01 Ocak 2020 , Çarşamba
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