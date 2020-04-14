Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu edildi
21 günlük tedavisi sona eren ve taburcu edilen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teşekkür mesajı yayınladı.
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