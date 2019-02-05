Medipol Başakşehir Avrupa'nın zirvesinde
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yiyen takım durumunda. 20 maçta 10 gol yiyen turuncu lacivertli ekibi, 25 karşılaşmada 15 gole engel olamayan Liverpool izliyor.
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