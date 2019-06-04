Medel Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Arjantin basını, Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'e 4 farklı ülkeden transfer teklifi geldiğini, yazdı. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Medel için West Ham United, Parma, Gent ve Boca Juniord ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.
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