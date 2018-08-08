Medel Beşiktaş'ta bırakmak istiyor
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    Medel Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

    Beşiktaş, futbol hayatını siyah beyazlı kulüpte noktalamak istediğini belirten Şilili futbolcusu Gary Medel ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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