Medel Beşiktaş'ta bırakmak istiyor
Beşiktaş, futbol hayatını siyah beyazlı kulüpte noktalamak istediğini belirten Şilili futbolcusu Gary Medel ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
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