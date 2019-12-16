Mbaye Diagne dönüyor mu? Canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Diagne'nin Galatasaray'a geri dönmesiyle ilgili konuşan Uzundurukan, "Fatih Hoca'nın Diagne ile konuşup, 'artık bu komplekslerinden, bu sıra dışı hareketlerinden vazgeç. Tamamen takıma odaklan, Falcao'ya yardım et, asist yap. Bunları kabul edersen seni ikinci yarıda Galatasaray'a kazandıralım' diyeceğini düşünüyorum. Öyle bir planı olduğunun bilgisi de geldi." ifadelerini kullandı.
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