Mbappe, Quaresma'ya özendi – Fotomaç TV
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    Mbappe, Quaresma'ya özendi

    Fransızların son harikası Kylian Mbappe, idmanda trivela denedi. Topu ağlara yollayan Mbappe, Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma gibi sevindi ve onun ismini söyledi.

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    15 Haziran 2018, Cuma
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