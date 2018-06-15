Mbappe, Quaresma'ya özendi
Fransızların son harikası Kylian Mbappe, idmanda trivela denedi. Topu ağlara yollayan Mbappe, Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma gibi sevindi ve onun ismini söyledi.
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