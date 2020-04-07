Max Kruse ve Gigi Datome: Türkiye'de güvendeyiz
Türkiye'nin corona virüsü konusundaki tutumu ve sahip olduğu şartlar, ülkemizdeki yabancı futbolculardan övgüler almaya devam ediyor.
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