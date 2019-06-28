Max Kruse transferini Instagram hesabından duyurdu! | Video haber
Max Kruse, Instagram hesabından paylaştı! "Fenerbahçe ile anlaştığım için çok mutlu ve gururluyum. Efsaneler listesine girebilmek için 3 yıl boyunca çok çalışacağım"
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de 'Transfer bitti' derken şok! Kolarov... Son dakika haberleri
- Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'ye transfer şoku! İşte o açıklama ve UEFA... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de gündem Sivasspor'dan Emre Kılınç
- Fenerbahçe'nin yeni sezon maç programı belli oldu
- Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
- Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o fotoğraflar Fenerbahçe haberleri
- Yanal'dan yönetime: Onu alın şampiyon olalım
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.