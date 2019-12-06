Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. 87. dakikada sarı lacivertli takımın 5. golünü kaydeden Alman golcü Max Kruse, stattan dürüm yiyerek ayrıldı. İşte editörümüz Görkem Ağgündüz'ün kamerasına yansıyanlar...

TOLGAY DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMİŞTİ

Bu görüntüler sosyal medyada bir çok futbolsever tarafından paylaşılırken akıllara geçtiğimiz sezon Beşiktaş-Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için takımdan gönderilen Tolgay Arslan geldi.