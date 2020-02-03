Max Kruse gollerine devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Max Kruse 2020 yılındaki formunu sürdürüyor. Alman futbolcu ligin ikinci yarısındaki 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.
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