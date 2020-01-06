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Max Kruse dart turnuvasında yarıştı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Max Kruse, ülkesi Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Ünlüler Dart Dünya Kupası'nda yarışmacı oldu. Max Kruse, geçtiğimiz günlerde Dünya Dart Şampiyonu olan ve ilginç saç stiliyle dikkat çeken Peter Wright ile takım arkadaşı oldu.

Max Kruse-Peter Wright ikilisi yarı finalde Sarrah Harrison-Gerwyn Price ikilisi ile karşılaştı.

Dünya şampiyonu kadın dartçı Falnn Scherlock ve İtalyan eski futbolcu Luca Toni'nin de yarıştığı turnuvada şampiyonluğu hentbol oyuncusu Pascal Hens ve Dünya şampiyonu partneri Michael van Gerwen kazandı.

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06 Ocak 2020 , Pazartesi
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