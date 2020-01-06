Max Kruse dart turnuvasında yarıştı

Max Kruse-Peter Wright ikilisi yarı finalde Sarrah Harrison-Gerwyn Price ikilisi ile karşılaştı.

Dünya şampiyonu kadın dartçı Falnn Scherlock ve İtalyan eski futbolcu Luca Toni'nin de yarıştığı turnuvada şampiyonluğu hentbol oyuncusu Pascal Hens ve Dünya şampiyonu partneri Michael van Gerwen kazandı.