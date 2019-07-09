Max Kruse: "Çay ve Türk yemekleri çok güzel"
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Topuk ?Yaylası'nda kulüp televizyonuna eğlenceli bir röportaj verdi.
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