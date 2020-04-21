Mauricio Isla ve eşi karantinayı böyle geçiriyor!
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola ve kızı Şili'den dönmesi sebebiyle karantina altına alınmıştı. Onları yalnız bırakmak istemeyen tecrübeli sağ bek, ailesiyle birlikte kendini yurtta karantinaya aldırtmıştı.
Mauricio Isla ve eşi Gala Caldirola KYK yurdunda günlerini sosyal medyada bir akım haline gelen #koalachallenge yaparak geçirdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık
- Fernandao'dan çarpıcı açıklamalar! "Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim"
- Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada!
- Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
- Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...
- Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Valbuena'dan Fenerbahçe için acı itiraf! "Ağlayarak..."
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.