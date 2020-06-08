Mauricio Isla ayrılığı resmen açıkladı!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauricio Isla'nın durumu netlik kazandı. Şilili futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri A Spor editörü Koray Baloğlu aktardı.
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