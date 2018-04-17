Mats Hummels'ten Quaresma itirafı

Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Mats Hummels'den sürpriz bir itiraf geldi.

Mats Hummels, sosyal medya hesabından bir hayranının sorusunu yanıtlarken Beşiktaş forması giyen yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili bir itirafta bulundu.

29 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, bir hayranın 'Karşılaştığın en yetenekli 3 oyuncu?' şeklindeki sorusuna, ''Bu soruya cevap vermek zor ama bir numara Ricardo Quaresma'' yanıtını verdi. Alman yıldızın soruya cevabı sosyal medyadaki hayranlarında birçok kez paylaşılırken, Cristiano Ronaldo'yu listenin ilk sırasına almaması şaşkınlık yarattı.

Hummels ile Ricardo Quaresma son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. İkili daha önce de farklı takımlarda karşılıklı forma giydi.