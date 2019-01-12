Martin Linnes'ten şık gol
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Martin Linnes'ten şık gol

Galatasaray - Leipzig hazırlık maçında, Sinan Gümüş'ün klas pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Martin Linnes şık bir gol attı.

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12 Ocak 2019, Cumartesi
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