Martin Linnes'ten şık gol
Galatasaray - Leipzig hazırlık maçında, Sinan Gümüş'ün klas pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Martin Linnes şık bir gol attı.
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