Martin Linnes'ten kamp değerlendirmesi
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, yeni sezon hazırlıklarını kulüp televizyonuna değerlendirdi.
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