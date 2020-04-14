Mario Lemina'dan 'Evde Kal' dansı! İzleyenleri kırdı geçirdi
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, paylaşımlarına devam ediyor. Lemina, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla dans ettiği videoyu, "Eğlencesine... Evde kalın ya da bizimle dans edin." notuyla paylaştı. Paylaşımın ardından video taraftarlar tarafından çokça paylaşıldı ve yorumlar aldı.
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