Mariano Galatasaray'da kaldı
Galatasaray'da ilk yarının ardından gözden çıkarılan Mariano, İttifak Holding Konyaspor maçında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımda kaldı.
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