Marcao'ya 10 milyon Euro'luk teklif | Video
Galatasaray'ın ocak ayında transfer ettiği Marcao için İspanyol ve İtalyan takımlarının 10 milyon Euro'luk teklifle sarı kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.
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