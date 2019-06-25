Marcao için 10 milyon euro
Devre arasında Portekiz Ligi ekibi Chavez'den 4 milyon euro bedelle transfer edilen Marcao için İtalya'dan 10 milyon euro teklif geldi.
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