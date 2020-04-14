Marc Wilmots adım adım Fenerbahçe'ye
Yeni teknik direktörü için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Belçikalı Marc Wilmots'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a böyle yanıt verdi! "Galatasaray..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Fenerbahçe sil baştan! İşte gözden çıkarılanlar...
- Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak
- Sadık Çiftpınar'dan flaş itiraf! "Keşke sağlık çalışanı olabilsem"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.