Manuel da Costa Galatasaray yolunda
Sezonu kapatan Luyindama'nın boşluğunu devre arasında doldurmak isteyen Galatasaray, Manuel da Costa'yı kadrosuna katıyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, tecrübeli savunma oyuncusu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Galatasaray Luyindama'nın boşluğunu Manuel da Costa ile doldurmaya hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimin, Al Ittihad Jeddah kulübü ile sözleşmesini fesheden da Costa ile ön protokol imzaladığı belirtildi. İlk etapta sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak 33 yaşındaki stoperin kontratında +1 yıl opsiyon yer alacağı ifade edildi.
Böylece sarı kırmızılılar sezonu kapatan Luyindama'nın boşluğunu uygun maliyetli ve tecrübeli bir isimle doldurmuş olacak.
Daha önce Türkiye'de Sivasspor ve Medipol Başakşehir formaları giyen Manuel da Costa 2019 ocak ayında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad Jeddah kulübüne transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 7 maçta forma giydi.
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