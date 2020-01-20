Manchester United'lı Sergio Romero ölümden döndü!
Manchester United'ın Arjantinli file bekçisi Sergio Romero, Carrington'da bulunan antrenman sahasına giderken ölümcül bir kaza geçirdi. Romero'nun 1.3 milyon TL'lik arabasının son hali ise akıllara durgunluk getirdi.
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