"Malatyaspor'un golünden önce Ndiaye'ye net faul yapılıyor"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından Futbol A programında değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Malatyaspor'un golünden önce Ndiaye'ye net faul yapılıyor." ifadelerini kullandı.
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