Malatyaspor revizyona hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da 3'ü kiralık olmak üzere 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
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