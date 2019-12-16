'Malatya Spor Köyü' resmen tanıtıldı - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV 'Malatya Spor Köyü' resmen tanıtıldı

'Malatya Spor Köyü' resmen tanıtıldı

Süper Lig ekiplerinden BtcTürk Yeni Malatyaspor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği 'Malatya Spor Köyü'nün tanıtımını resmen yaptı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 'Malatya Spor Köyü' projesini resmen tanıttı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği bu önemli proje, Anadolu temsilcisinin resmi twitter hesabından 3 boyutlu olarak beğenilere sunuldu.

Yeni Malatyaspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece Malatya'ya değil; bölgeye, hatta Türk futboluna çok şeyler katacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'umuzun 'Malatya Spor Köyü' projesini gururla sunuyoruz." denildi.

"BAŞKAN ERDOĞAN DESTEKLERİNİ İLETTİ"

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Başkan Erdoğan'ın 'Malatya Spor Köyü' projesine olan desteğini, "Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme oldukça faydalı geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini belirtmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadesiyle duyurmuştu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
16 Aralık 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN