'Malatya Spor Köyü' resmen tanıtıldı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 'Malatya Spor Köyü' projesini resmen tanıttı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği bu önemli proje, Anadolu temsilcisinin resmi twitter hesabından 3 boyutlu olarak beğenilere sunuldu.

Yeni Malatyaspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece Malatya'ya değil; bölgeye, hatta Türk futboluna çok şeyler katacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'umuzun 'Malatya Spor Köyü' projesini gururla sunuyoruz." denildi.

"BAŞKAN ERDOĞAN DESTEKLERİNİ İLETTİ"

Öte yandan Yeni Malatyaspor, Başkan Erdoğan'ın 'Malatya Spor Köyü' projesine olan desteğini, "Cumhurbaşkanımız ile yapılan görüşme oldukça faydalı geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Malatya Spor Köyü projesine gerekli desteğin verileceğini belirtmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadesiyle duyurmuştu.