Mahmutyazıcıoğlu'dan Quaresma açıklaması
Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın kendisine verilen para cezası için FIFA'ya şikayette bulunması hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
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