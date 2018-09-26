Maçın kahramanı Sinan Yücer A Spor'a konuştu
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    Maçın kahramanı Sinan Yücer A Spor'a konuştu

    Pendikspor ile Altınordu arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Kerim Alıcı'nın travma geçirmesi sonrası maça 10 kişi devam etmek zorunda kalan Altınordu karşısında Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar'ı oyundan almış, iki takım da maçı 10 kişi tamamlamıştı. Yücer bu davranışıyla takdir toplarken konuyla ilgili A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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