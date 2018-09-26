Maçın kahramanı Sinan Yücer A Spor'a konuştu
Pendikspor ile Altınordu arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Kerim Alıcı'nın travma geçirmesi sonrası maça 10 kişi devam etmek zorunda kalan Altınordu karşısında Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar'ı oyundan almış, iki takım da maçı 10 kişi tamamlamıştı. Yücer bu davranışıyla takdir toplarken konuyla ilgili A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
- Şenol Güneş'in zafer planı! Zagreb gibi...
- Soldado'ya ulaşılamıyor!
- Maicon ayrılmak için gün sayıyor!
- Euroleague şampiyonluk oranları açıklandı
- Spor tarihine geçen efsane sözler
- İşte Benzia transferinin perde arkası!
- Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a: 'Hazır ol'